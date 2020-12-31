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رئيس البرازيل ينتقد إقرار الأرجنتين قانونا يشرع الإجهاض

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رئيس البرازيل ينتقد إقرار الأرجنتين قانونا يشرع الإجهاض
Reuters UM/CRH
رئيس البرازيل جايير بولسونارو
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انتقد الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، يوم الأربعاء، تشريع الإجهاض في الأرجنتين عقب مصادقة الكونغرس على مشروع قانون أثار انقساما عميقا لدى الرأي العام.

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وكتب بولسونارو في تغريدة: "أتأسف كثيرا لحال الأطفال الأرجنتينيين، الذين قد تزهق أرواحهم في بطون أمهاتهم بموافقة الدولة"، مضيفا أنه ما دام رئيسا للبرازيل "لن يكون الإجهاض مسموحا على أرضنا".

وصارت الأرجنتين الأربعاء واحدة من الدول القليلة في أميركا اللاتينية التي تشرع الإجهاض بعد اعتماد النص الذي يجيز الإجهاض حتى الأسبوع الرابع عشر من الحمل.

وكان الإجهاض في الأرجنتين مسموحا به في حالات التعرض للاغتصاب أو في ظل خطر يتهدد حياة الأم، طبقا لقانون يعود تاريخه إلى العام 1921.

المصدر: RT

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