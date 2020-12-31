"أكسيوس": تقرير استخباراتي حول مكافآت صينية مقابل استهداف الأمريكيين في أفغانستان

قالت مصادر لموقع "أكسيوس"، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سترفع السرية عن معلومات استخباراتية غير مؤكدة حول تقديم الصين مكافآت مقابل استهداف الأمريكيين في أفغانستان.

ونقل الموقع عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية، لم يذكر أسماءهم، قولهم إن الاستخبارات الأمريكية أبلغت الرئيس ترامب بهذه المعلومات، وأن المسؤولين يعملون حاليا على التأكد من صحة التقارير الاستخباراتية الأولية.

وقال أحد المصادر المطلعة على المناقشات بهذا الشأن: "نحن نتعامل بحذر مع التقارير الأولية.. لكن أي تقارير عن سلامة قواتنا تؤخذ على محمل الجد".

وذكر مصدر آخر أن لجنة تنسيق السياسات عقدت اجتماعا يوم 22 ديسمبر لمناقشة الموضوع، حيث تم التركيز على الجهود المبذولة للتأكد من صحة التقارير ومناقشة حماية القوات الأمريكية في أفغانستان.

وقال مسؤول أمريكي إن التقرير الاستخباراتي يتحدث عن عرض الصين "مكافآت مالية" لـ"جهات غير حكومية" في أفغانستان مقابل شن هجمات على القوات الأمريكية، مضيفا أن مجلس الأمن القومي الأمريكي يشرف على التحقيق في الموضوع.

ولم يوضح المسؤول ما إذا كان الحديث يدور عن حركة "طالبان"، مكتفيا باستخدام عبارة "جهات غير حكومية".

كما لم يكن من الواضح توقيت هذا العرض، ومن المفترض فقط أن ذلك حدث بعد توقيع الاتفاق بين الولايات المتحدة و"طالبان" في فبراير، حسب قول المسؤول الذي لفت أيضا إلى عدم وقوع أي خسائر بشرية في صفوف القوات الأمريكية منذ ذلك الحين.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية قد نقلت في يونيو الماضي عن مصادر لم تكشف عن هويتها مزاعمها حول عرض روسيا مكافآت لـ "طالبان" مقابل استهداف القوات الأمريكية، لكن وزارة الدفاع والاستخبارات الأمريكية قالت إنها لم تعثر على ما يؤكد صحة تلك المزاعم.

كما أكدت موسكو أن تلك المزاعم لا أساس لا من الصحة. ونفتها حركة "طالبان" أيضا.

المصدر: أكسيوس