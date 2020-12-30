كوبا تحذر إدارة ترامب من إعادة تصنيفها "دولة راعية للإرهاب"

حذرت كوبا إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، من إعادة تصنيفها "دولة راعية للإرهاب".

وكتب وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز في تغريدة عبر "تويتر": "أنا استنكر مناورات وزير الخارجية ( الأمريكي مايك) بومبيو لإدراج كوبا في قائمة الدول الراعية للإرهاب، لإرضاء الأقلية المناهضة لكوبا في فلوريدا".

وأضاف: "الولايات المتحدة تمنح المأوى والحصانة لجماعات إرهابية تعمل ضد كوبا".

ونقلت وكالة "أ ف ب" عن مصدر مطلع قوله، إن "وزير الخارجية مايك بومبيو يراجع احتمال إعادة إدراج كوبا في القائمة السوداء للإرهاب قبل تركه منصبه في 20 يناير المقبل، وهو أمر من شأنه أن يعيق الاستثمارات الأجنبية في هذه الدولة".

ونقلت شبكة "CNN" عن مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية أن "بومبيو سيعلن التصنيف في الأيام المقبلة".

المصدر: "أ ف ب"