اليونان تقرر وقف برنامج خاص لتلقيح المسؤولين الحكوميين ضد كورونا

قررت السلطات اليونانية وقف إعطاء الأولوية للمسؤولين الحكوميين في حملة التلقيح الجماعي ضد فيروس كورونا على خلفية انتقادات واسعة في المجتمع لهذا البرنامج.

وقالت نائبة المتحدث الإعلامي باسم الحكومة اليونانية، أريستوتيليا بيلوني، في حديث لإذاعة "بارابوليتيكا"، إن الهدف الرمزي من هذا البرنامج تم تحقيقه عبر تلقيح رئيس الوزراء، كيرياكوس ميتسوتاكيس، والرئيسة، كاتيرينا ساكيلاروبولو، مشيرة إلى أنه تم حتى الآن تطعيم 66 موظف دولة من القائمة الأولية التي شملت أسماء 128 شخصا.

وأوضحت بيلوني أن السلطات المعنية قررت إغلاق البرنامج بذلك، مبينة أن باقي الأشخاص الموجودين في القائمة سيتم تطعيمهم بالتوافق مع الجدول الزمني الذي وضعته لجنة التلقيح الوطنية والخاص بكل سكان اليونان.

وأطلقت اليونان كباقي أعضاء الاتحاد الأوروبي، يوم 27 ديسمبر، حملة جماعية لتطعيم السكان ضد فيروس كورونا بلقاح تطوره شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية.

وبمبادرة من رئيس الوزراء والرئيس تم تنظيم برنامج خاص لتلقيح أبرز أعضاء الحكومة والزعماء السياسيين بهدف تخفيف مخاوف الناس من تناول اللقاح، لكن هذا الإجراء أثار انتقادات من قبل صفوف واسعة في المجتمع عارضت إعطاء الأولوية في التطعيم للمسؤولين الحكوميين بدل الموظفين الطبيين.

المصدر: وكالات