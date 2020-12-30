مسؤول أمريكي: الولايات المتحدة قد تجيز استخدام لقاح AstraZeneca بحلول أبريل

رجح مسؤول أمريكي أن يتم إجازة استخدام لقاح AstraZeneca المضاد لكورونا في حالات الطوارئ في الولايات المتحدة بحلول شهر أبريل.

وأوضح الدكتور منصف السلعاوي، كبير مستشاري عملية Warp Speed​، إن عملية التجارب على هذا اللقاح في الولايات المتحدة قد اكتملت تقريبا حيث تم تسجيل أكثر من 29000 مشارك.

وقال: "إذا سارت الأمور على ما يرام، فقد يتم منح إذن استخدام الطوارئ للقاح بحلول أبريل".

وقد وافقت بريطانيا اليوم على استخدام لقاح AstraZeneca اليوم الأربعاء، وهي أول دولة في العالم تفعل ذلك.

وأثار العديد من العلماء الشكوك حول مدى قوة نتائج التجارب البريطانية والبرازيلية، حيث أظهروا أن الجرعة الأولى كانت فعالة بنسبة 90% في مجموعة فرعية من المشاركين في التجربة.

وتلك المجموعة تلقت عن طريق الخطأ نصف جرعة تليها جرعة كاملة. لكن الفعالية كانت 62% إذا أعطيت الجرعة الكاملة مرتين.

المصدر: "رويترز"