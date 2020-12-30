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البرازيل.. أكثر من 55 ألف إصابة و1194 وفاة جديدة بكورونا

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البرازيل.. أكثر من 55 ألف إصابة و1194 وفاة جديدة بكورونا
Reuters AMANDA PEROBELLI
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أعلنت وزارة الصحة البرازيلية عن تسجيل 55649 إصابة و1194 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، خلال اليوم الأخير.

ووصلت حصيلة ضحايا فيروس كورونا في البرازيل، حسب البيانات الرسمية حتى يوم الأربعاء، إلى 193 ألفا و875 حالة.

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وسجلت البرازيل كذلك أكثر من 7.6 مليون إصابة بالفيروس منذ بدء انتشار الوباء.

يذكر أن البرازيل سجلت ثاني أكبر حصيلة للوفيات بفيروس كورونا في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أكبر حصيلة للمصابين بعد الولايات المتحدة والهند.

المصدر: رويترز

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