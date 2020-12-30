ترامب: هذه الانتخابات غير مناسبة حتى لدول العالم الثالث!

انتقد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، مجددا، انتخابات الرئاسة التي أجريت مؤخرا في الولايات المتحدة، معتبرا أنها "لم تتماش حتى مع معايير دول العالم الثالث".

وقال ترامب، في تغريدة نشرها اليوم الأربعاء عبر "تويتر": "كان عدد الأصوات في الولايات المتحدة أكبر من عدد الأشخاص الذين صوتوا، أكبر بكثير. هذه المهزلة لا يمكن أن تستمر".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "هذه الانتخابات كانت مزورة، إنها غير مناسبة حتى بالنسبة لدول العالم الثالث!".

The United States had more votes than it had people voting, by a lot. This travesty cannot be allowed to stand. It was a Rigged Election, one not even fit for third world countries! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 30, 2020

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وتكبد الجمهوري ترامب، حسب النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية المعلنة يوم 14 ديسمبر، بعد أكثر من شهر من يوم التصويت الذي جرى في 3 نوفمبر، خسارة واضحة أمام الديمقراطي، جو بايدن، الذي حصل على 306 من أصوات المجمع الانتخابي مقابل 232 لدى الرئيس الحالي.

لكن ترامب لم يعترف حتى الآن بانتصار بايدن متحدثا عن عمليات تزوير واسعة خلال الانتخابات، وحاول الطعن على نتائج التصويت عبر المحاكم لكن القضاء رفض كل دعاوى الرئيس تقريبا بما في ذلك تلك التي تم تقديمها للمحكمة العليا الأمريكية.

ومن المتوقع أن تجري مراسم تنصيب بايدن يوم 21 يناير وسط مخاوف من وقوع اشتباكات وخلافات سياسية حادة في ظل رفض ترامب الاعتراف بهزيمته.

المصدر: RT