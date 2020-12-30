رئيس وزراء إيرلندا: سلالة كورونا المتحورة تنتشر بشكل أسرع بكثير من المتوقع

أعلن رئيس وزراء إيرلندا، مايكل مارتين، أن السلالة الجديدة لفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19"، التي تم اكتشافها مؤخرا في بريطانيا، تنتشر بشكل أسرع بكثير مما كان يتوقع.

إقرأ المزيد

وأعلن مارتين، في كلمة متلفزة، أن الحكومة قررت تشديد القيود الصحية العامة مدة 4 أسابيع لاحتواء التفشي على خلفية تسجيل ارتفاعات غير مسبوقة للإصابات بالفيروس.

وقال: "في الوقت الذي تستمر فيه الدراسات الدولية لهذه النسخة الجديدة للفيروس، بات من الواضح بشكل تام أننا نواجه سلالة للمرض تنتشر بشكل أسرع بكثير".

وأضاف رئيس الوزراء الإيرلندي محذرا: "إنها تنتشر بوتيرة لقد تجاوزت التوقعات الأكثر تشاؤما التي كانت لدينا".

أفادت السلطات الصحية الإيرلندية، أمس الثلاثاء، بتسجيلها ارتفاعا قياسيا في الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا بواقع 1545 حالة وسط انتشار سلالته المتحورة المكتشفة في بريطانيا المجاورة والتي تعتبر أكثر عدوى بنسبة 70%.

كما رصدت بريطانيا نفسها الثلاثاء حصيلة قياسية للإصابات بواقع نحو 53 ألف حالة، بينما انتقلت السلالة الجديدة إلى أكثر من 10 دول أوروبية إضافة إلى كندا واليابان والولايات المتحدة ولبنان والأردن والإمارات.

المصدر: "رويترز" + وكالات