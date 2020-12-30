إعلام إسرائيلي: إلغاء زيارة نائب ترامب المرتقبة إلى تل أبيب بصورة مفاجئة

أفاد موقع "واينت" الإسرائيلي بأن زيارة مايك يبنس، نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي كانت مقررة ما بين 10 حتى 13 يناير المقبل، ألغيت بصورة مفاجئة.

وأشار الموقع إلى أنه كان من المفترض أن يقلع بينس في زيارة وداع بتاريخ 6 يناير، وسيزور أيضا البحرين وبولندا. وكان من المفترض أن يصل إسرائيل مساء السبت بتاريخ 9 يناير، لكن حاليا تم إلغاء زيارته، رغم أن الحكومة الإسرائيلية والشرطة بدأوا استعداداتهم للزيارة.

ولفت إلى أن "سبب إلغاء الزيارة غير معروف، وليس من الواضح أن يكون الأمر مرتبطا بالعاصفة السياسية في واشنطن، بعد رفض الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب الاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أفادت في الـ13 من الشهر الحالي، بأن بينس سيزور إسرائيل قبل أيام قليلة من تنصيب جو بايدن رئيسا جديدا للولايات المتحدة.

المصدر: "i24"