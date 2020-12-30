إيطاليا تسجل أكثر من 16200 إصابة و575 وفاة جديدة بكورونا

أفادت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الأربعاء، بتسجيلها 16202 إصابة و575 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

وأفادت وزارة الصحة الإيطالية، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 16202 حالة، ليصل العدد العام إلى مستوى 2083689.

وتشهد إيطاليا ارتفاعات جديدة للإصابات اليومية بالفيروس، حيث سبق أن سجلت البلاد يوم 27 ديسمبر 8913 حالة، وفي 29 ديسمبر 8585، وفي 29 ديسمبر 11212.

كما أضافت الوزارة أنها رصدت 575 وفاة جديدة جراء المرض، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 73604 متوفين.

وسبق أن بلغ هذا المؤشر يوم 27 ديسمبر 298 حالة، وفي 28 ديسمبر 445، وفي 29 ديسمبر 659.

وأوضحت أن عدد المتعافين من المرض يبلغ حاليا 1445690 شخصا بعد رصد 19960 حالة شفاء، بينما لا يزال 564395 يتلقون العلاج.

وتعتبر إيطاليا ثامن دولة في العالم من حيث حصيلة الإصابات بفيروس كورونا، بينما رصدت البلاد أعلى عدد وفيات في أوروبا وخامس أكبر حصيلة في العالم.

وبدأ في إيطاليا يوم 24 ديسمبر سريان حجر صحي عام أعلن بمناسبة رأس السنة وعيد الميلاد ويفرض قيودا واسعة على تنقلات السكان.

المصدر: RT