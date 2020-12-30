برلين: نتابع بقلق إجراءات تسليم أسانج لواشنطن

أفادت الحكومة الألمانية، اليوم الأربعاء، بأنها "تتابع بقلق" إجراءات تسليم مؤسس موقع "ويكيليكس"، جوليان أسانج، إلى الولايات المتحدة.

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وقالت بيربل كوفلر، مفوضة الحكومة الألمانية لسياسات حقوق الإنسان، في بيان: "إنني أتابع بقلق إجراءات التسليم التي تنفذها بريطانيا بحق مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج. لا ينبغي إهمال حقوق الإنسان والمسائل الإنسانية الناجمة عن عملية التسليم المحتملة".

وأضافت أنه "من الواجب مراعاة الحالة الصحية الجسدية والذهنية لجوليان أسانج خلال اتخاذ قرار تسليمه إلى الولايات المتحدة"، مذكرة لندن بأنها ملزمة بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

ومن المرتقب أن يصدر القضاء البريطاني حكمه في 4 يناير بشأن طلب تسليم أسانج لواشنطن التي ترغب في محاكمته بتهمة نشر مئات الآلاف من الوثائق السرية.

يذكر أن أسانج عرضة للسجن لمدة 175 سنة لنشره أكثر من 700 ألف وثيقة سرية حول النشاطات العسكرية والدبلوماسية الأمريكية في العراق وأفغانستان بشكل خاص.

المصدر: RT