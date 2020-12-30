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مديرا هيئتي الأمن الأذربيجاني والأرمني يبحثان في موسكو فتح قناة اتصال حول قره باغ

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مديرا هيئتي الأمن الأذربيجاني والأرمني يبحثان في موسكو فتح قناة اتصال حول قره باغ
Sputnik Максим Блинов
عناصر من القوات الأذربيجانية وقوات حفظ السلام الروسية وموظفون من الصليب الأحمر في نقطة تفتيش على الطريق بين شوشا وستيباناكيرت في إقليم قره باغ.
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أجرى مدير هيئة أمن الدولة الأذربيجانية، علي ناغييف، ونظيره الأرمني، أرمين أبازيان، اليوم الأربعاء في موسكو، اجتماعا بوساطة مدير هيئة الأمن الفدرالية الروسية، ألكسندر بورتنيكوف.

وذكرت هيئة أمن الدولة الأذربيجانية، في بيان، أنه تم خلال الاجتماع تأكيد "أهمية تنظيم قناة مناسبة للاتصال من أجل تبادل المعلومات عند الضرورة".

وبحث أطراف الاجتماع، حسب البيان، سير الالتزام بالتعهدات المتعلقة بوقف إطلاق النار في إقليم قره باغ المتنازع عليه وضمان "أمن الحدود ومحاربة الإرهاب في الأراضي المحررة".

وأصدر الرئيسان الروسي، فلاديمير بوتين، والأذربيجاني، إلهام علييف، ورئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، يوم 9 نوفمبر بيانا مشتركا ينص على إعلان وقف إطلاق النار في إقليم قره باغ المتنازع عليه بين الجانبين الأذربيجاني والأرمني، اعتبارا من 10 نوفمبر.

وبموجب هذا الاتفاق استعادت أذربيجان المتحالفة مع تركيا أكثر من ثلثي الأراضي التي خسرتها خلال الحرب في 1992-1994 مع الطرف الأرمني.

المصدر: وكالات  

 

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