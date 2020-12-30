مجلس العموم البريطاني يصادق على مشروع الاتفاق التجاري مع الاتحاد الأوروبي

صادق مجلس العموم البريطاني اليوم الأربعاء على مشروع اتفاق التجارة الحرة الذي تم تنسيقه بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي لفترة ما بعد "بريكست".

وصوت 521 مشرعا في المجلس لمصلحة مشروع الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين لندن وبروكسل في وقت سابق من الشهر الجاري بعد مفاوضات صعبة وطويلة، مقابل 73 صوتا رافضا.

وستحال الوثيقة المؤلفة من 1246 صفحة إلى مجلس اللوردات (الغرفة الأعلى للبرلمان البريطاني) حيث ستطرح على التصويت في وقت لاحق من اليوم كي تدخل حيز التنفيذ، في حال تبنيها، اعتبارا من منتصف الليل تقريبا.

ووقع الاتحاد الأوروبي على الصفقة في وقت سابق من اليوم، ما يفسح المجال لبدء العمل بها اعتبارا من مطلع العام القادم.

المصدر: "رويترز"