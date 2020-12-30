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قاض فدرالي: ليس غريبا أن يقوم مجرم مثل ترامب بالعفو عن مجرمين آخرين

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قاض فدرالي: ليس غريبا أن يقوم مجرم مثل ترامب بالعفو عن مجرمين آخرين
AFP
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انتقد قاض فيدرالي في ولاية أيوا الأمريكية قرارات العفو التي أصدرها الرئيس دونالد ترامب مؤخرا، قائلا: "ليس غريبا أن يقوم مجرم مثل ترامب بالعفو عن المجرمين الآخرين".

وفي تصريح لوكالة "أسوشيتد برس"، اعتبر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية روبرت برات، أنه "للحصول على عفو على ما يبدو، يجب أن يكون المرء إما جمهوريا أو قاتل أطفال مدانا أو ديكا روميا"، في إشارة إلى تقاليد عيد الشكر السنوية التي يمنح خلالها الرئيس الأمريكي العفو من الذبح عن اثنين من الديوك الرومية.

وأصدر ترامب عفوا عن العديد من حلفائه المقربين في الأشهر الأخيرة، ويقال إنه يفكر في إصدار عفو استباقي عن أبنائه وصهره جاريد كوشنر، كما أنه يفكر في العفو عن نفسه.

وقد اعتبر المحامي السابق لترامب مايكل كوهين أن الحلفاء الذين أصدر ترامب عفوا عنهم قد يصبحون في النهاية سبب سقوطه، لأنهم قد يشهدون ضده ولن يتمكنوا من اللجوء إلى التعديل الخامس.

المصدر: "The Hill"

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