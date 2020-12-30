المتحدث باسم نتنياهو: عدد من تلقوا لقاح كورونا فاق عدد المصابين بالفيروس

قال أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن عدد الإسرائيليين الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد فاق عدد المصابين بالعدوى.

وكتب في تغريدة اليوم الأربعاء: "إنجاز عظيم! عدد الإسرائيليين الذين تلقوا حتى الآن لقاح كورونا أكبر من عدد الإسرائيليين الذين أصيبوا بالفيروس! إذا ما استمرينا في هذه الوتيرة سنكون الدولة الأولى في العالم التي ستخرج من أزمة كورونا".

إنجاز عظيم!



عدد الإسرائيليين الذين تلقوا حتى الآن لقاح كورونا أكبر من عدد الإسرائيليين الذين أصيبوا بالفيروس! إذا ما استمرينا في هذه الوتيرة سنكون الدولة الأولى في العالم التي ستخرج من أزمة كورونا. pic.twitter.com/CfmL1AOJVg — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) December 30, 2020

وكان نتنياهو قال يوم السبت، إن السلطات الصحية تسعى لتطعيم أكثر من مليوني شخص ضد كورونا خلال شهر، ما يعتبر رقما قياسيا غير مسبوق.

وفي حال تحققت خطط السلطات الإسرائيلية، فإن 2.25 مليون شخص سيكتسبون المناعة ضد الفيروس خلال شهر، أي بعد تلقي 4.5 مليون جرعة من اللقاح على مرحلتين، وبفارق 3 أسابيع.

المصدر: RT