"وول ستريت جورنال": شركة كوشنر تطرح سندات بـ100 مليون دولار في بورصة تل أبيب

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن الشركة العائلية لكبير مساعدي البيت الأبيض جاريد كوشنر، قدمت أوراقا لجمع 100 مليون دولار على الأقل عن طريق بيع سندات في إسرائيل.

وأوضحت الصحيفة أن الصفقة ستكون أول زيادة رأس مال لشركة "كوشنر كوس" في سوق السندات الإسرائيلية، بالإضافة إلى أنها ستكون أكبر زيادة رأس مال غير مضمونة من قبل الشركة، التي تسيطر عليها العائلة والتي تملك شققا ومبان ومكاتب وممتلكات تجارية أخرى بمليارات الدولارات في الولايات المتحدة.

وقدمت شركة كوشنر الأوراق المالية هذا الشهر إلى هيئة الأوراق المالية الإسرائيلية وستبيع السندات في بورصة تل أبيب.

ومن المرجح أن تؤدي خطوة "كوشنر كوس" إلى عودة الانتقادات بشأن التضارب بين دور كوشنر في البيت الأبيض ومصالحه الاقتصادية.

المصدر: "وول ستريت جورنال"