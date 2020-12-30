بالصور.. وزير الدفاع التركي يتفقد قواته على الحدود السورية

أجرى وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اليوم الأربعاء، برفقة رئيس الأركان وقادة الجيش، زيارة تفقدية للوحدات العسكرية التركية المرابطة على الحدود مع سوريا.

إقرأ المزيد

وعقب وصول آكار إلى ولاية شانلي أورفا جنوبي تركيا، انتقل إلى مركز العمليات المشتركة المتقدمة التابعة لقيادة القوات البرية، وتلقى معلومات عن النشاطات الجارية في الحدود ومناطق العمليات خلف الحدود.

كما اجتمع وزير الدفاع التركي عبر تقنية "فيديو كونفرنس" مع قادة الوحدات المرابطة على الحدود وفي مناطق العمليات، وتلقى منهم إحاطة عن آخر التطورات في الميدان، وأعطاهم التوجيهات اللازمة.

وزير الدفاع التركي يتفقد مركز العمليات المشتركة لقيادة القوات البرية على الحدود مع #سورياpic.twitter.com/Z7OMTVABzK — TRT عربي (@TRTArabi) December 30, 2020

وقال أكار خلال حديثه مع قادة الوحدات، إن "القوات المسلحة التركية أدت مهامها بنجاح في شمالي سوريا والعراق".

وأضاف: "وصلنا إلى هذه النقطة نتيجة البطولات والتضحيات الكبيرة، وواصلنا خلال عام 2020 عملنا آخذين في الحسبان أمن بلدنا وحدودنا وشعبنا الأصيل، وحققنا نتائج موفقة، وبإذن الله سنستمر في تحقيق النجاحات العام المقبل أيضا".

وأكد وزير الدفاع التركي، أن "قواته ستواصل مكافحة الإرهاب حتى تحييد آخر إرهابي"، مؤكدا "عزمها وتصميمها" لتحقيق ذلك.

المصدر: "الأناضول" + "TRT"