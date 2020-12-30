الصحة الإيرانية: تسجيل 6272 إصابة جديدة بكورونا وإجمالي الوفيات تجاوز 55 ألفا في البلاد

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأربعاء، أنه تم خلال الـ24 ساعة الاخيرة تسجيل 6272 إصابة جديدة و149 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليتجاوز بذلك إجمالي عدد الوفيات في البلاد 55 ألفا.

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وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، اليوم الاربعاء، إنه تم خلال الساعات الـ24 الماضية تسجيل 6272 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى مليون و218 ألفا و753 شخصا، من ضمنهم 5087 في حالة حرجة ويخضعون الآن للعناية المركزة.

وأضافت لاري أن عدد المتعافين من المرض بلغ لحد الآن 978 ألفا و714 شخصا، فيما تم خلال الساعات الـ24 الماضية تسجيل 149 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 55 ألفا و95 شخصا.

وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الصحة، بأنه تم لغاية الآن إجراء 7 ملايين و566 ألفا و 946 اختبارا للكشف عن الإصابة بالفيروس في إيران.

المصدر: فارس+RT