بعد اعتماده في بريطانيا.. ألمانيا تتوقع موافقة سريعة للاتحاد الأوروبي على لقاح "أسترا زينيكا"

أعلن مسؤول بمجال اللقاحات في ألمانيا أن بلاده تتوقع أن يمنح الاتحاد الأوروبي موافقة على استخدام لقاح كورونا الذي طورته جامعة أكسفورد وأسترا زينيكا وأعتمدته بريطانيا اليوم الأربعاء.

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وقال كلاوس سيشوتيك، رئيس معهد باول إيرليش، المسؤول في ألمانيا عن إصدار تصاريح اللقاحات "إنه بفضل المراجعة الدورية للاتحاد الأوروبي لفعالية لقاح "أسترا زينيكا"، سيكون من الممكن اتخاذ قرار سريع بمجرد تقديم طلب رسمي".

وأضاف سيشوتيك أن مثل هذا الطلب لم تتلقه وكالة الأدوية الأوروبية (EMA) بحلول صباح اليوم الأربعاء، لكن النقاش في مجالسها سيجري بمجرد وصول الطلب.

وتابع "أنه بمجرد تقديم الطلب يمكن اتخاذ القرار بسرعة".

وأصبحت المملكة المتحدة اليوم الأربعاء أول دولة في العالم وافقت رسميا على استخدام اللقاح ضد فيروس كورونا الذي طورته شركة "أسترا زينيكا" البريطانية-السويدية بالتعاون مع جامعة أكسفورد.

وأكدت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها أن القرار الذي يجيز استخدام هذا اللقاح في تطعيم المواطنين يأتي بناء على توصية الوكالة التنظيمية للأدوية ومنتجات الرعاية الصحية (MHRA)، بعد انتهاء الاختبارات السريرية وتحليل نتائجها.

المصدر: رويترز+RT