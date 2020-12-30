محكمة تركية تصدر 92 حكما بالسجن مدى الحياة على خلفية "محاولة انقلاب 2016"

أصدرت محكمة تركية، اليوم الأربعاء، 92 حكما بالسجن مدى الحياة، على أشخاص، بينهم عدد من كبار الضباط السابقين بالجيش، وفق ما نقلت "رويترز" عن وكالة "الأناضول" التركية.

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وأشارت الوكالة التركية إلى أن "المحكمة قضت بهذه الأحكام بسبب أدوار المتهمين في محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016"، مؤكدة أن "أحكاما بالسجن مدى الحياة بدون الحق في العفو، صدرت على 12 متهما، منهم قادة بالقوات البرية".

وقضت المحكمة الشهر الماضي بأحكام منفصلة بالسجن على قادة محاولة الانقلاب التي ألقت أنقرة المسؤولية فيها على أنصار رجل الدين المعارض، فتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة، فيما ينفي غولن أي دور له في محاولة الانقلاب.

ووفقا لـ"الأناضول"، قال وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، إن "292 ألف شخص اعتقلوا لصلاتهم بغولن، منهم نحو 100 ألف ينتظرون محاكماتهم".

جدير بالذكر أن محاولة للإطاحة بالحكومة التركية يوم 15 يوليو عام 2016، أدت إلى مقتل أكثر من 250 شخصا، حيث قاد عسكريون متمردون طائرات مقاتلة، وهليكوبتر، ودبابات، وسعوا للسيطرة على مؤسسات الدولة الرئيسية، بحسب وكالة "رويترز".

وذكرت الوكالة أن السلطات عزلت نحو 150 ألفا من الموظفين بالحكومة، أو أوقفتهم عن العمل، منذ محاولة الانقلاب، كما أصدرت المحاكم أكثر من 2500 حكم بالسجن مدى الحياة لأشخاص على صلة بالانقلاب، ولفتت وزارة الدفاع إلى أن 20833 عسكريا طردوا من الجيش.

المصدر: "رويترز"