هانكوك: سيتم توسيع الإغلاق في البلاد لمواجهة حالات الإصابة المتزايدة من السلالة الجديدة من كورونا

قال وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك ، إنه سيتم تمديد إجراءات الإغلاق في بريطانيا لمواجهة العدد المتزايد من حالات الإصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا.

وأضاف هانكوك لتلفزيون بي بي سي، يوم الأربعاء : "سيتم تمديد إجراءات الإغلاق في إنجلترا لمواجهة العدد المتزايد والسريع من حالات العدوى بالسلالة الجديدة من COVID-19".

وردا على سؤال عما إذا كان سيتم توسيع الإجراءات الحالية المتدرجة، قال هانكوك: "نعم ، سأقوم بعرض تفاصيل ذلك على مجلس العموم بعد ظهر اليوم".

وأعلنت السلطات البريطانية في وقت سابق من الشهر الجاري عن رصد تفشي سلالة كورونا الجديدة في أراضيها، ما دفع الحكومة إلى رفع مستوى القيود المفروضة في العاصمة لندن ومناطق واسعة في جنوب شرقي إنجلترا، إلى الدرجة الرابعة (وهي الأكثر صرامة).

المصدر: رويترز