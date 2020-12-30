الخارجية الأمريكية تطالب بكين بإطلاق سراح صحفية صينية مسجونة

طالب وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بكين بإطلاق سراح الصحفية الصينية، تشانغ تشان، التي حكم عليها يوم الاثنين الماضي بالسجن أربع سنوات، بسبب "تغطيتها لوباء فيروس كورونا".

إقرأ المزيد

وقال بومبيو: "تدين الولايات المتحدة بشدة الملاحقة الزائفة في جمهورية الصين الشعبية والإدانة للصحفية تشانغ تشان في 28 ديسمبر".

وأضاف: "ندعو حكومة الصين إلى إطلاق سراحها فورا، دون قيد أو شرط".

كما اتهم بومبيو الصين بـ"التلاعب بالمعلومات حول تفشي المرض في مدينة ووهان"، مشيرا إلى أن بكين "أسكتت بوحشية رواة الحقيقة الشجعان الآخرين".

ولفت إلى أن "العالم يجب أن يعتمد على تقارير من مراسلين مثل تشانغ، لفهم مدى انتشار الوباء".

وشدد بومبيو على أن "خوف الصين من الشفافية، وقمعها المستمر للحريات الأساسية، علامة ضعف وليس قوة، وتهديد للجميع".

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أن "الولايات المتحدة ستدعم دائما حق المواطنين الصينيين في التعبير عن رأيهم، بحرية وسلمية".

وبحسب ما ورد، تمت إدانة تشانغ تشان بتهمة "إثارة النزاعات، وإثارة المتاعب".

المصدر: "ذا هيل"