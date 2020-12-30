وزير الدفاع التركي: تحييد 3646 إرهابيا داخل البلاد وخارجها خلال العام 2020

قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار اليوم الأربعاء إنه تم خلال العام 2020 تنفيذ أكثر من 200 عملية داخل البلاد وخارجها وجرى خلالها تحييد 3 آلاف و646 شخصا في إطار العمليات ضد الأكراد.

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وأضاف وزير الدفاع التركي في تصريح صحفي، أنه "تم تحييد 30 ألفا و416 إرهابيا منذ 24 يوليو 2015"، وفق مانقلته وكالة "الأناضول".

وتعهدت وزارة الدفاع التركية في وقت سابق باستمرار عملياتها في البلاد ضد الجماعات الكردية المسلحة.

وتخوض تركيا حربا ضد حزب العمال الكردستاني داخل تركيا وفي سوريا والعراق.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, yıl boyunca 200’den fazla operasyonla 3 bin 646 teröristin etkisiz hâle getirildiğini belirterek “Böylece 24 Temmuz 2015'ten bugüne etkisiz hâle getirilen toplam terörist sayısı 30 bin 416 oldu" dedi.https://t.co/0kRarFjDCapic.twitter.com/cdnPi6Zk9d — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 30, 2020

المصدر: الأناضول