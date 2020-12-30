 
مباشر
عاجل
روسيا تسجل أدنى حصيلة إصابات بفيروس كورونا على أساس يومي منذ نحو أسبوعين

وزير الدفاع التركي: تحييد 3646 إرهابيا داخل البلاد وخارجها خلال العام 2020

أخبار العالم

وزير الدفاع التركي: تحييد 3646 إرهابيا داخل البلاد وخارجها خلال العام 2020
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pgov

قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار اليوم الأربعاء إنه تم خلال العام 2020 تنفيذ أكثر من 200 عملية داخل البلاد وخارجها وجرى خلالها تحييد 3 آلاف و646 شخصا في إطار العمليات ضد الأكراد.

إقرأ المزيد
تركيا تعلن عن
تركيا تعلن عن "تحييد" 3 مسلحين أكراد شمال سوريا وسط اشتباكات مستمرة في المنطقة

وأضاف وزير الدفاع التركي في تصريح صحفي، أنه "تم تحييد 30 ألفا و416 إرهابيا منذ 24 يوليو 2015"، وفق مانقلته وكالة "الأناضول".

وتعهدت وزارة الدفاع التركية في وقت سابق باستمرار عملياتها في البلاد ضد الجماعات الكردية المسلحة.

وتخوض تركيا حربا ضد حزب العمال الكردستاني داخل تركيا وفي سوريا والعراق.

المصدر: الأناضول

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا