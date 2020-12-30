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إسرائيل تغلق المجال الجوي فوق الجولان المحتل لإجراء مناورات عسكرية

أخبار العالم

إسرائيل تغلق المجال الجوي فوق الجولان المحتل لإجراء مناورات عسكرية
Reuters Amir Cohen
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أغلقت إسرائيل المجال الجوي فوق مرتفعات الجولان المحتل، وذلك بعد استعدادها للقيام بتدريبات عسكرية أعلنت عنها في وقت سابق اليوم الأربعاء.

وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، صباح اليوم أن الجيش الاسرائيلي سيجري تدريبات عسكرية في الجولان السوري المحتل.

وقالت الهيئة إن التدريبات تشمل إطلاق نار بالذخيرة الحية، كما سيتم إطلاق صواريخ.

وفي ساعة مبكرة من فجر اليوم الأربعاء قصفت طائرات إسرائيلية مواقع للدفاع الجوي السوري في ريف دمشق.

وأفادت وكالة الأنباء السورية أن القصف خلف قتيلا وإصابة 3 عسكريين.

المصدر: هيئة البث الإسرائيلية + سانا + mobileaeroinfo

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