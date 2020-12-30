إندونيسيا تحظر "جماعة جبهة الدفاع عن الإسلام" المتشددة

أعلن وزير الأمن الإندونيسي، محمد محفوظ، اليوم الأربعاء، حظر جماعة "جبهة الدفاع عن الإسلام" المتشددة.

وقال محفوظ إن الجماعة، المعروفة على نطاق واسع بالاختصار "FPI"، تم حظرها رسميا، وأن قرار الحظر دخل حيز التنفيذ على الفور، وسيجري منع أي أنشطة تقوم بها.

ويقود الجبهة الإسلامية هذه رجل الدين، رزيق شهاب، وهو شخصية مثيرة للجدل في إندونيسيا، وتم اعتقاله في وقت سابق من هذا الشهر.

المصدر: رويترز