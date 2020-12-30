وسائل إعلام: فصل ضابطي شرطة متورطين في مقتل أمريكية من أصل إفريقي

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أنه سيتم فصل ضابطي شرطة أمريكيين متورطين في مقتل الأمريكية من أصول إفريقية، بريونا تايلور.

وبحسب الصحيفة، قال محامو ضابطي الشرطة، مايلز كوسجروف وجوشوا جانيس، إن موكليه تلقيا إشعارا بالفصل.

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في السابق، كان المحقق، بريت هانكسون، هو الوحيد الذي حوكم في هذه القضية، وطرد في يونيو، لكنه لم يُتهم مباشرة بوفاة تايلور، واتهم فقط بتعريض حياة عدد من الأشخاص للخطر بفتح النار.

وقتلت بريونا تيلور، وهي عاملة إسعاف أمريكية من أصول إفريقية تبلغ من العمر 26 عاما، في مارس من هذا العام، بعد أن أطلقت عليها الشرطة النار ثماني مرات أثناء تنفيذ مذكرة تفتيش. وفتحت الشرطة النار بعد أن أطلق صديق الفتاة النار على أحدهما، بعدما اعتقد أنهما يتعرضان إلى عملية اقتحام.

أصبح اسم بريونا تيلور أحد رموز الاحتجاجات ضد تعسف الشرطة، إلى جانب اسم جورج فلويد، الذي توفي أثناء احتجازه في مينيابوليس.

المصدر: نوفوستي