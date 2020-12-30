 
مباشر
عاجل
روسيا تسجل أدنى حصيلة إصابات بفيروس كورونا على أساس يومي منذ نحو أسبوعين

حاكمة طوكيو تحذر من انفجار محتمل في حالات الإصابة بكورونا

أخبار العالم

حاكمة طوكيو تحذر من انفجار محتمل في حالات الإصابة بكورونا
Reuters
طوكيو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pgo6

قالت حاكمة طوكيو، يوريكو كويكي، إن وضع فيروس كورونا في طوكيو خطير للغاية وإن العاصمة اليابانية قد تواجه "انفجارا" في حالات الإصابة بكوفيد -19.

إقرأ المزيد
اليابان تعلن 8 إصابات على أراضيها بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا
اليابان تعلن 8 إصابات على أراضيها بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا

وأضافت الحاكمة في مؤتمر صحفي داعية إلى ضرورة أخذ الحيطة خلال  احتفالات عطلة رأس السنة: "يرجى التأكيد على الحياة أكثر من المتعة".

ودعت الناس إلى البقاء في منازلهم قدر الإمكان خلال العطلة، وهي واحدة من أطول العطلات في اليابان، حيث يقيم الناس حفلات ويتجمعون في منازلهم ويعودون إلى مسقط رأسهم من العاصمة.

وبلغ عدد حالات الإصابة بفيروس كورنا خلال الـ24 ساعة الماضية في طوكيو 856 إصابة.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا