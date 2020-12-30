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روسيا تسجل أدنى حصيلة إصابات بفيروس كورونا على أساس يومي منذ نحو أسبوعين

تركيا تتسلم الشحنة الأولى من لقاح سينوفاك الصيني

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تركيا تتسلم الشحنة الأولى من لقاح سينوفاك الصيني
Reuters
تركيا تتسلم الشحنة الأولى من لقاح سينوفاك الصيني
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تسلمت تركيا الشحنة الأولى من لقاح "سينوفاك" الصيني في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، بعد نحو أسبوع من إعلان أنقرة أن اللقاح آمن وفعال استنادا إلى نتائج تجارب المرحلة الثالثة.

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وكان من المقرر أن تصل الشحنة الأولى، التي تشمل 3 ملايين جرعة، وهي جزء من صفقة لتوريد 50 مليون جرعة، يوم 11 ديسمبر، لكنها واجهت عقبات.

وجرى تحميل هذه الشحنة الأولى من اللقاح في شاحنات من مطار إيسنبوجا الدولي في أنقرة، ونقلها إلى منشآت تخزين تابعة لوزارة الصحة التركية.

وفي وقت سابق، قال وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، في تغريدة على "تويتر" إن السلطات ستبدأ التطعيم بعد اختبار اللقاح، وهو ما قد يستغرق 14 يوما.

من ناحية أخرى، اتفقت تركيا مع شركتي فايزر وبيونتيك على توريد 4.5 مليون جرعة من لقاحهما المشترك، في حين تعمل أنقرة على إنتاج لقاح محلي. وتتطلع كذلك لإنتاج لقاح "سبوتنيك V" الروسي محليا.

المصدر: رويترز

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