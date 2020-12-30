الصين.. أحكام بالسجن تصل إلى 3 سنوات بحق أشخاص من هونغ كونغ حاولوا الفرار إلى تايوان

أصدرت محكمة صينية، اليوم الأربعاء، أحكاما بالسجن تتراوح بين 7 اشهر و3 سنوات على 10 من نشطاء من هونغ كونغ كانوا قد اعتقلوا أثناء محاولة فرارهم من هونغ كونغ على متن قارب إلى تايوان.

وقالت المحكمة إن الشخصين اللذين نظما عملية عبور الحدود (الفرار) حُكم على أحدهما بالسجن 3 سنوات والآخر سنتين، بينما حكم على الآخرين بالسجن 7 أشهر.

وأثار اعتقال السلطات الصينية لـ12 شخصا من هونغ كونغ حاولوا الفرار إلى تايوان انتقادات غربية، وقد دعت السفارة الأمريكية في بكين أمس الثلاثاء السلطات الصينية إلى إطلاق سراحهم.

المصدر: رويترز