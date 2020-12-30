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ترامب يرفض انتقادات بايدن بشأن "بطء توزيع اللقاحات"

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ترامب يرفض انتقادات بايدن بشأن
Reuters CHERISS MAY
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رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما جاء في تصريحات الرئيس المنتخب جو بايدن من انتقادات لإدارته بشأن "بطء توزيع اللقاحات" وحملة التطعيم في الولايات المتحدة.

وكتب ترامب في تغريدة على "تويتر"، يوم الثلاثاء، أن "الولايات هي المكلفة بتوزيع اللقاحات بعد وصولها إلى المناطق المحددة من قبل الحكومة الفدرالية".

وأضاف ترامب: "لم نطور اللقاحات فحسب، بل وأودعنا الأموال لتفعيل العملية بسرعة، وقمنا بتقديمها للولايات".

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وأعاد ترامب إلى الأذهان بما وصفه بـ"فشل بايدن" في التصدي لوباء إنفلونزا الخنازير عندما كان نائبا لرئيس الدولة أثناء رئاسة باراك أوباما.

وكان بايدن قد انتقد الإدارة الأمريكية لـ"تأخرها" عن الخطط لتوزيع اللقاح، مضيفا أن التطعيم "سيستغرق سنوات" بمثل هذه الوتائر.

المصدر: RT

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