ترامب يرفض انتقادات بايدن بشأن "بطء توزيع اللقاحات"

رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما جاء في تصريحات الرئيس المنتخب جو بايدن من انتقادات لإدارته بشأن "بطء توزيع اللقاحات" وحملة التطعيم في الولايات المتحدة.

وكتب ترامب في تغريدة على "تويتر"، يوم الثلاثاء، أن "الولايات هي المكلفة بتوزيع اللقاحات بعد وصولها إلى المناطق المحددة من قبل الحكومة الفدرالية".

It is up to the States to distribute the vaccines once brought to the designated areas by the Federal Government. We have not only developed the vaccines, including putting up money to move the process along quickly, but gotten them to the states. Biden failed with Swine Flu! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 29, 2020

وأضاف ترامب: "لم نطور اللقاحات فحسب، بل وأودعنا الأموال لتفعيل العملية بسرعة، وقمنا بتقديمها للولايات".

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وأعاد ترامب إلى الأذهان بما وصفه بـ"فشل بايدن" في التصدي لوباء إنفلونزا الخنازير عندما كان نائبا لرئيس الدولة أثناء رئاسة باراك أوباما.

وكان بايدن قد انتقد الإدارة الأمريكية لـ"تأخرها" عن الخطط لتوزيع اللقاح، مضيفا أن التطعيم "سيستغرق سنوات" بمثل هذه الوتائر.

المصدر: RT