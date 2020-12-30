جونسون يوافق على فرض قيود كورونا من المستوى الرابع في مناطق جديدة من بريطانيا

ذكرت صحيفة "ذا تايمز" أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وافق على فرض قيود المستوى الرابع لمكافحة فيروس كورونا في أنحاء جديدة من البلاد.

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وجاءت هذه الخطوة مع تزايد قلق الحكومة من سرعة انتشار سلالة جديدة للفيروس.

وقالت الصحيفة إن الوزراء يدرسون فرض القيود الأكثر صرامة في أجزاء من الجنوب الغربي وكمبريا.

وأعلنت وزارة الصحة، يوم الثلاثاء، تسجيلها 53135 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد ما يمثل ارتفاعا قياسيا وحادا لهذا المؤشر المتزايد وسط انتشار السلالة المتحورة.

وتعتبر بريطانيا الدولة الـ6 عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد وكذلك الـ6 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.

وأطلقت سلطات البلاد يوم 8 ديسمبر حملة تطعيم جماعي ضد عدوى فيروس كورونا بلقاح تطوره شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية.

المصدر: "رويترز" + RT