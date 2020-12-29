فاوتشي: لا أفكر بالترشح لمنصب سياسي وسألتزم بما أجيده

أعلن مدير المعهد الأمريكي للأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي، أنه لم يفكر في الترشح لمنصب سياسي.

وقال فاوتشي في مقابلة ستنشر كاملا في 11 يناير: "أعتقد أنني سألتزم بما أجيده وهو العلم والصحة العامة.. وسأترك السياسة لأشخاص آخرين".

وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي ارتفعت فيه شعبية فاوتشي وأصبح أحد أكثر مسؤولي الصحة الحكوميين وضوحا للمساعدة في توجيه الجمهور خلال جائحة فيروس كورونا".

وأظهرت استطلاعات الرأي أن عددا أكبر من الناس يثقون بفاوتشي أكثر من الرئيس دونالد ترامب وبعض المسؤولين الحكوميين الآخرين عند البحث عن إرشادات بشأن الفيروس.

وهو من المؤيدين الرئيسيين لإجراءات مثل ارتداء الكمامة وتطبيق التباعد الاجتماعي، وسيعمل كأحد المستشارين الطبيين بفريق الرئيس المنتخب جو بايدن.

المصدر: "The Hill"