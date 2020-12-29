البرازيل تسجل ارتفاعا حادا للإصابات والوفيات اليومية بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، مساء اليوم الثلاثاء، عن تسجيلها 58718 إصابة و1111وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، ما يمثل ارتفاعا حادا لكلا المؤشرين.

وأفادت وزارة الصحة البرازيلية، في إحصائية يومية، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 58718، مقابل 20548 في بيانات أمس الاثنين، ليصل العدد الإجمالي إلى نحو 7.6 مليون حالة.

كما ذكرت وزارة الصحة البرازيلية أنها رصدت 1111وفاة جديدة جراء فيروس كورونا خلال اليوم الماضي، مقابل 431 حالة في إحصائية الاثنين، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 192681 شخصا.

وهذا المؤشر هو الأسوأ للوفيات بفيروس كورونا في البرازيل منذ 15 سبتمبر، ما يزيد المخاوف من مخاطر الموجة الثانية في الدولة الأكبر بأمريكا اللاتينية.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.

المصدر: وكالات