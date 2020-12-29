فرنسا.. فرض حظر تجول مبكر في مناطق معينة بسبب كورونا
Reuters
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قال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران إن الحكومة قد تفرض قريبا حظر تجول مبكر يبدأ في السادسة مساء بدلا من الـ8 مساء في المناطق الشرقية بسبب انتشار فيروس كورونا.
وفي حديثه على قناة France 2 التلفزيونية العامة، أوضح فيران أنه لا توجد خطط حاليا لفرض إغلاق عام للمرة الثالثة، على الرغم من أن عدد حالات الإصابة اليومية الجديدة بفيروس كورونا يزيد عن ضعف هدف الحكومة وهو أقل من 5000 حالة.
وبحسب موقع "وورلد ميتر" المتخصص بمتابعة مستجدات جائحة كورونا، فإن إجمالي الإصابات بكورونا في بريطانيا يبلغ 2574041، أما إجمالي الوفيات فيبلغ 63109 حالات.
المصدر: "رويترز" + "وورلد ميتر"