مادورو يشكر بوتين على لقاحات "سبوتنيك V" ضد كورونا

أعرب الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، عن شكره للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على إسهامه في إطلاق حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في فنزويلا.

وقال مادورو، في تغريدة نشرها اليوم الثلاثاء عبر "تويتر": "بعد 3 أشهر من العمل الجدي المسؤول مع أشقائنا الروس، وقعنا اليوم على اتفاق حول شراء أول 10 ملايين جرعة من اللقاح سبوتنيك V".

وأضاف الرئيس الفنزويلي: "أشكر الرئيس بوتين على هذه الخطوة المهمة لإطلاق التلقيح الجماعي في فنزويلا".

Tras meses de un trabajo serio y responsable con nuestros hermanos rusos, hoy firmamos el convenio para la adquisición de las primeras 10 millones de vacunas Sputnik V. Agradezco al Presidente Putin por este importante paso para el inicio de la vacunación masiva en Venezuela. pic.twitter.com/GopeQ7uKe0 — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) December 29, 2020

وأعلنت الحكومة الفنزويلية، في وقت سابق من الثلاثاء، أنها تخطط لتطعيم 10 ملايين من مواطني البلاد بلقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد بعد مشاركة فنزويلا في الاختبارات السريرية للمصل.

ومنذ رصد الإصابات الأولى بفيروس كورونا في فنزويلا، في 13 مارس الماضي، وحتى الآن، سجلت سلطات البلاد 112636 حالة إصابة به، بينها 1018 حالة وفاة.

المصدر: RT + وكالات