إيران: التحركات العسكرية الأمريكية في المنطقة مشبوهة وواشنطن تتحمل عواقب أي مغامرات محتملة

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الثلاثاء، إن التحركات العسكرية الأمريكية الأخيرة في المنطقة "مشبوهة"، مضيفا أنه على واشنطن تحمل عواقب أي "مغامرات محتملة".

إقرأ المزيد

وجاءت تصريحات ظريف خلال محادثات مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وأكد ظريف لوزير الخارجية القطري على "ضرورة مشاركة جميع دول المنطقة في ضمان الاستقرار والأمن الشاملين، بعيدا عن التدخلات الخارجية وتجنب أي توتر".

وكان المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، قال اليوم الثلاثاء إن واشنطن وحلفاءها يتحملون مسؤولية أي أعمال تخريبية وزيادة التوتر في المنطقة.

المصدر: RT