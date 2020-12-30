كوريا الجنوبية تحدد موعد استلام جرعات لقاح "مودرنا" لتطعيم 20 مليون شخص

أعلنت الحكومة الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أن شركة "مودرنا" الأمريكية ستزود البلاد بجرعات لقاح كورونا لتطعيم 20 مليون شخص، اعتبارا من الربع الثاني للعام المقبل.

وتم التوصل إلى اتفاق بين الجانبين يوم أمس الاثنين في مؤتمر عبر الفيديو بين الرئيس مون جيه إن والرئيس التنفيذي لشركة "مودرنا" ستيفان بانسيل، وفقا للمكتب الرئاسي الكوري.

وهذه ضعف الكمية التي سعت الحكومة في البداية لتأمينها من الشركة خلال المفاوضات، كما تم تسريع الإطار الزمني مقارنة بالهدف السابق، وهو البدء في تلقي اللقاحات اعتبارا من الربع الثالث.

وتسعى سيئول لتأمين جرعات لقاح كورونا لـ56 مليون شخص وفقا للمتحدث باسم البيت الأزرق كانغ مين سوك.

المصدر: "يونهاب"