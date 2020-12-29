مجلس الشيوخ يصوت على تجاوز "فيتو" ترامب على الميزانية الدفاعية الأربعاء

أعلن كبير الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل أن المجلس سيصوت على تخطي "فيتو" الرئيس دونالد ترامب على قانون الميزانية الدفاعية بحجم 740 مليار دولار، غدا الأربعاء.

ويأتي ذلك بعد تجاوز مجلس النواب الأمريكي لفيتو ترامب على مشروع القانون أمس الاثنين.

واستخدم الرئيس الأمريكي يوم 23 ديسمبر حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القانون الذي أقره الكونغرس في وقت سابق من الشهر الجاري، والذي يتضمن عقوبات ضد روسيا وتركيا.

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وعارض ترامب مشروع القانون لأنه لم يلغ ما يعرف بـ"الفصل 230" الذي يعفي أصحاب منصات الإنترنت من المسؤولية عن المحتويات المنشورة من قبل المستخدمين، والذي يسمح لها لإزالة المحتويات المخالفة لقواعدها، وكذلك لأنه يتضمن شطب أسماء جنرالات الكونفدرالية في عهد الحرب الأهلية الأمريكية من أسماء القواعد العسكرية.

ومن المتوقع أن يتمكن مجلس الشيوخ من تجاوز فيتو ترامب على مشروع القانون، حيث سبق للمجلس أن أقر المشروع بأكثر من ثلثي الأصوات، ما يكفي لتجاوز الفيتو الرئاسي.

المصدر: رويترز