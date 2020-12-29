حكومات الاتحاد الأوروبي توافق على اتفاقية التجارة مع بريطانيا

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إن حكومات الاتحاد الأوروبي وافقت على اتفاقية التجارة التي تنظم العلاقات بين بريطانيا والتكتل المؤلف من 27 دولة.

وقال ماس الذي ترأس بلاده حاليا الاتحاد الأوروبي: "يسعدني أن كل دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين أعطت موافقتها. بتكاتفنا نجحنا في منع نهاية فوضوية للعام".

وتم التوصل للاتفاقية، التي تبقي على نفاذ لبريطانيا بدون رسوم جمركية أو حصص، إلى السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي التي يوجد فيها 450 مليون مستهلك، في الرابع والعشرين من ديسمبر بعد أربع سنوات ونصف من موافقة البريطانيين بأغلبية ضئيلة عبر استفتاء في مغادرة التكتل.

وموافقة حكومات الاتحاد إجراء شكلي لكنها ضرورية للتطبيق المؤقت لاتفاقية التجارة بدءا من العام القادم قبل أن يصدق البرلمان الأوروبي عليها بحلول نهاية فبراير.

ومن المقرر أن توقع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير ليين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل على اتفاق التجارة المؤقت غدا الأربعاء.

المصدر: "رويترز"