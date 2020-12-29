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رئيس وزراء السويد يزور مجمعا تجاريا بعد دعوته للسكان إلى الابتعاد عن الأماكن العامة

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رئيس وزراء السويد يزور مجمعا تجاريا بعد دعوته للسكان إلى الابتعاد عن الأماكن العامة
Reuters TT NEWS AGENCY
رئيس وزراء السويد، ستيفان ليوفين.
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أفادت وسائل إعلام سويدية بأن رئيس وزراء البلاد، ستيفان ليوفين، زار مؤخرا مجمعا تجاريا، وذلك بعد يومين فقط من دعوته للسكان إلى تجنب الأماكن المكتظة بالناس.

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وأوضحت وسائل الإعلام أن لوفين زار مجمعا تجاريا وسط العاصمة ستوكهولم يوم 20 ديسمبر رفقة حراسه الشخصيين بعد يومين فقط من عقده مؤتمرا صحفيا شدد خلاله على ضرورة الامتناع عن زيارة مثل هذه الأماكن على خلفية انتشار فيروس كورونا.

وقال رئيس الوزراء خلال ذلك المؤتمر: "أعتقد وآمل أن الجميع في السويد يفهمون مدى خطورة الوضع".

وقبل ذلك انتقد لبوفين بشدة وزير العدل السويدي، مورغان يوهانسون، الذي زار كذلك مجمعا تجاريا، واصفها هذا التصرف بـ"غير المسؤول".

وبعد انتشار المعلومات في وسائل الإعلام حول تجاوز رئيس الوزراء نفسه هذا الإجراء الاحترازي، قال مكتب ليوفين إنه زار المجمع لحل شأن شخصي لا يتعلق بالتسوق بمناسبة حلول عيد الميلاد، رغم إفادات شهود عيان قالوا إنه زار محلا ليبيع الساعات.

المصدر: وسائل إعلام سويدية

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