الولايات المتحدة.. خبراء الصحة يحذرون من "تقنين" خدمات الرعاية الطبية

حذر خبراء الصحة في الولايات المتحدة الأمريكية من أنهم قد يضطرون إلى "تقنين" خدمات الرعاية الطبية وأجهزة التنفس مع ارتفاع أعداد المرضى المصابين بفيروس كورونا في المستشفيات.

وقال المحلل الطبي في شبكة "CNN" الدكتور جوناثان راينر: "عندما تنفد السعة، سيحتاج الأطباء وخبراء الأخلاقيات الحيوية في هذه المستشفيات إلى تحديد المرضى الذين يمكن إنقاذهم من المرضى الذين لا يمكن إنقاذهم".

وأبلغت الولايات المتحدة عن دخول 121235 مريضا إلى المستشفى بسبب فيروس كورونا يوم أمس الاثنين، وهو أعلى مستوى منذ بداية الوباء، وفقا لمشروع Covid Tracking.

وارتفع عدد مرضى فيروس كورونا في وحدة العناية المركزة من 16% في سبتمبر إلى 40% الأسبوع الماضي، ويتوقع خبراء الصحة أن السفر لقضاء العطلات قد يؤدي إلى ارتفاع أعداد المصابين بالفيروس.

المصدر: "CNN"