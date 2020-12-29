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السويد تسجل 32485 إصابة و205 وفيات جديدة بكورونا منذ 23 ديسمبر

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السويد تسجل 32485 إصابة و205 وفيات جديدة بكورونا منذ 23 ديسمبر
Reuters TT NEWS AGENCY
العاصمة السويدية ستوكهولم.
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أظهرت بيانات صادرة عن هيئة الصحة السويدية، اليوم الثلاثاء، أن البلاد سجلت 32485 إصابة جديدة بفيروس كورونا منذ 23 ديسمبر.

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وأفادت هيئة الصحة السويدية بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا "COVID-19" خلال الأيام الـ6 الماضية بواقع 32485 لتصل إلى 428533 حالة.

كما سجلت السلطات الصحية 205 وفيات جديدة في تلك الفترة مما رفع إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس إلى 8484 حالة.

وقالت هيئة الصحة إن الإحصاءات خلال فترة عيد الميلاد لا يعول عليها تماما بسبب تراجع عدد الفحوص وتأخر الإبلاغ عن الوفيات.

ومعدل الوفاة بالفيروس بالنسبة لعدد السكان في السويد أعلى عدة مرات من نظيره في الدول المجاورة لكنه أقل من المسجل في عدة دول أوروبية اتخذت إجراءات عزل عام.

المصدر: "رويترز" + وكالات

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