تركيا..المحكمة الدستورية تقضي بأن احتجاز أنقرة لرجل أعمال 3 سنوات "لم ينتهك حقه في الحرية والأمان"

كشفت وكالة "رويترز" نقلا عن "الأناضول" التركية، أن المحكمة الدستورية التركية قضت، اليوم الثلاثاء، بأن احتجاز رجل الأعمال، عثمان كافالا، "لم ينتهك حقه في الحرية والأمان".

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ويأتي هذا الحكم بعدما قضى عثمان كافالا (63 عاما)، ثلاثة أعوام محتجزا دون إدانة.

ومن جانبه، قدم كافالا التماسا للمحكمة الدستورية هذا العام، دفع فيه بأن احتجازه "غير قانوني"، ويمثل "انتهاكا لحقه في الحرية والأمان"، في حين قضت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية بأن الاحتجاز "لا يعد انتهاكا"، بحسب "الأناضول".

وأعلن رجل الأعمال عن رفضه كافة الاتهامات الموجهة له، حيث بدأت هذا الشهر محاكمة كافلا لـ"صلته بمحاولة انقلاب 2016"، وأبقته المحكمة قيد الاحتجاز، وحددت الخامس من فبراير القادم موعدا للجلسة المقبلة، التي ستستمع خلالها لأقوال أحد الشهود.

جدير بالذكر أن كافالا واجه اتهامات مرتبطة باحتجاجات عام 2013 بتركيا، وفور تبرئته في فبراير الماضي، تم إلقاء القبض عليه مجددا، باعتبار أن "له صلة بمحاولة الانقلاب الفاشلة في 2016".

المصدر: "رويترز"