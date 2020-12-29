بدء التطعيم بلقاح "سبوتنيك V" الروسي في الأرجنتين

بدأت في الأرجنتين، اليوم الثلاثاء، حملة التطعيم بلقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا.

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وذكرت قناة "تودو نوتيسياس" التلفزيونية المحلية أن محافظ منطقة بوينس آيرس، أكسيل كيسيليوف، كان من أوائل الذين تلقوا اللقاح، مشيرة إلى أن أول من تلقاه هو ممرضة من المنطقة عينها، التي تم توزيع أكبر نسبة من جرعات اللقاح فيها (123 ألف جرعة).

وفي وقت سابق، وقع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة والحكومة الأرجنتينية صفقة لتوريد 10 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك V"، ووصلت الدفعة الأولى منها (300 ألف جرعة) إلى البلاد في 24 ديسمبر، وذلك بعد يوم من إعطاء وزارة الصحة الأرجنتينية إذنا لاستخدام اللقاح بشكل طارئ.

المصدر: تاس