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روسيا وتركيا تبحثان إمكانية الإنتاج المشترك للقاح "سبوتنيك V"

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روسيا وتركيا تبحثان إمكانية الإنتاج المشترك للقاح
Facebook@MIDRussia
وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو
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أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أن تركيا وروسيا تبحثان إمكانية تنظيم إنتاج مشترك للقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا.

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وفي ختام مباحثات أجراها في موسكو مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، أكد تشاووش أوغلو أن أنقرة وموسكو تتعاونان بشكل وثيق في مختلف المجالات في ظروف جائحة كورونا، بما في ذلك في مجال تطعيم مواطني البلدين.

وتابع: "لقد طرح الرئيس الروسي المحترم فلاديمير بوتين عرضا على رئيسنا، وأعطى الرئيس (التركي رجب طيب أردوغان) أمرا لوزارة الصحة، وعلى الفور جرى توقيع بروتوكول التعاون حول انتاج اللقاح".

وأضاف تشاووش أوغلو: "لقد قال وزير الصحة (التركي) أثناء اجتماع لمجلس الوزراء أمس أن هذا التعاون يجري بشكل طبيعي". وأوضح وزير الخارجية أن الحديث يدور عن الشراكة بين البلدين في إنتاج لقاح "سبوتنيك V" الروسي.

المصدر: إنترفاكس + تاس

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