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طائرات "بوينغ 737 ماكس" إلى الخدمة التجارية لأول مرة منذ كارثتي سقوط في 2018 و2019

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Reuters
طائرات "بوينغ 737 ماكس" في سياتل الأمريكية قبل عودتها إلى الخدمة.
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أعادت شركة الطيران المدني الأمريكية "آميريكن إيرلاينس"، اليوم الثلاثاء، طائرات "بوينغ 737 ماكس" إلى الخدمة التجارية لأول مرة منذ سحبها عالميا في شهر مارس/آذار من عام 2019.

وقررت شركتا "يونايتيد إيرلاينس" و"ساوث ويست إيرلاينس" الحذو حذوها لاحقا خلال النصف الأول من العام المقبل. وبهذا، تعود هذه الطائرة إلى الخدمة التجارية، إثر إجراء تعديلات تقنية عليها، بعد قرابة عامين من الغياب سببه وقوع حادثتي سقوط مأساويتين كارثيتين خلفتا معا 346 قتيلا، إحداهما في أكتوبر 2018 بأندونيسيا والثانية في مارس 2019 في إثيوبيا.

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وأقلعت أول طائرة "بوينغ 737 ماكس"، تابعة لشركة "أميريكن أيرلاينس"، عائدةً إلى الخدمة التجارية اليوم عند الساعة 10 والنصف صباحا من مطار ميامي الدولي متوجهة إلى مطار "لاغوارديا" في نيويورك.

 وسوف تبدأ هذه العودة، في مرحلة أولى، برحلة واحدة بذهاب وإياب بين المطارين المذكورين، على أن يتم توسيع الرحلات إلى مدن أخرى خلال الأسابيع المقبلة.

 المصدر: القناة التلفزيونية "CNBC" الأمريكية

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