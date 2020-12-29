طائرات "بوينغ 737 ماكس" إلى الخدمة التجارية لأول مرة منذ كارثتي سقوط في 2018 و2019

أعادت شركة الطيران المدني الأمريكية "آميريكن إيرلاينس"، اليوم الثلاثاء، طائرات "بوينغ 737 ماكس" إلى الخدمة التجارية لأول مرة منذ سحبها عالميا في شهر مارس/آذار من عام 2019.

وقررت شركتا "يونايتيد إيرلاينس" و"ساوث ويست إيرلاينس" الحذو حذوها لاحقا خلال النصف الأول من العام المقبل. وبهذا، تعود هذه الطائرة إلى الخدمة التجارية، إثر إجراء تعديلات تقنية عليها، بعد قرابة عامين من الغياب سببه وقوع حادثتي سقوط مأساويتين كارثيتين خلفتا معا 346 قتيلا، إحداهما في أكتوبر 2018 بأندونيسيا والثانية في مارس 2019 في إثيوبيا.

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وأقلعت أول طائرة "بوينغ 737 ماكس"، تابعة لشركة "أميريكن أيرلاينس"، عائدةً إلى الخدمة التجارية اليوم عند الساعة 10 والنصف صباحا من مطار ميامي الدولي متوجهة إلى مطار "لاغوارديا" في نيويورك.

Today, I had the opportunity to fly on one of our 737 MAX Readiness Flights, one of hundreds of such flights that will take place before we welcome Customers back onboard the MAX in 2021. My flight today only reaffirmed my supreme confidence in the airworthiness of the MAX. (1/3) pic.twitter.com/Fk8eW4layR — Gary Kelly (@gary_kelly) December 23, 2020

وسوف تبدأ هذه العودة، في مرحلة أولى، برحلة واحدة بذهاب وإياب بين المطارين المذكورين، على أن يتم توسيع الرحلات إلى مدن أخرى خلال الأسابيع المقبلة.

المصدر: القناة التلفزيونية "CNBC" الأمريكية