هولندا..الوفيات تسجل أعلى معدل منذ الحرب العالمية الثانية بسبب كورونا

أفاد مكتب الإحصاءات الوطنية في هولندا، اليوم الثلاثاء، بأن عدد الوفيات في البلاد سجل أعلى معدل منذ الحرب العالمية الثانية هذا العام، بسبب جائحة كورونا.

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وكشف المكتب أنه حتى الأسبوع الماضي، سجلت هولندا نحو 162 ألف وفاة، وهو ما يزيد بنحو 13 ألفا عن المتوقع في عام عادي، وقال: "لم نسجل مثل هذه الزيادة في عدد الوفيات منذ الحرب العالمية الثانية".

وأشار مكتب الإحصاءات إلى أن "عدد الوفيات خلال الموجة الأولى من جائحة كورونا، بين مطلع مارس ومطلع مايو من العام الحالي، زاد عن المعدل المعتاد بنحو تسعة آلاف شخص، بينما تم تسجيل أكثر من ستة آلاف وفاة إضافية منذ بدء الموجة الثانية في منتصف سبتمبر الماضي".

جدير بالذكر أن هولندا سجلت نحو 770400 حالة إصابة بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة، فيما بلغ عدد الوفيات في البلاد بسبب هذا الفيروس حوالي 11 ألف وفاة.

المصدر: "رويترز"