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الجيش الإيراني يمنح سليماني أرفع وسام لديه

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الجيش الإيراني يمنح سليماني أرفع وسام لديه
فارس
الجيش الإيراني يمنح سليماني أرفع وسام لديه
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منح الجيش الإيراني وسام التضحية الفخري إلى الجنرال الراحل قاسم سليماني، بعد موافقة المجلس الأعلى لأوسمة جيش الجمهورية الإسلامية.

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ووسام التضحية هو أرفع وسام للجيش الإيراني، تمت الموافقة عليه من قبل القائد العام للقوات المسلحة، الإمام علي خامنئي في عام 2020، تقديرا لشجاعة 1184 طالبا من جامعة الإمام علي العسكرية التابعة للجيش.

وبحسب وكالة أنباء "فارس"، تم منح هذا الوسام بشكل فخري من قبل الجيش الإيراني، تقديرا لتضحيات قاسم سليماني.

وسبق أن تم تقليد وسام التضحية لعدد من كبار قادة الجيش الإيراني.

المصدر: وكالة فارس

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