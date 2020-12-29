ردود دولية وحقوقية على سجن الهزلول.. وأمير سعودي يطالب بالإفراج عن معتقلي "السترات الصفراء"

أثار قرار الحكم بحبس الناشطة السعودية لجين الهذلول بتهمة "تنفيذ أجندة خارجية والتحريض على قلب نظام الحكم" ردود فعل دولية، ومن منظمات حقوقية، واستهجانا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ودعت وزارة الخارجية الفرنسية إلى "الإفراج السريع" عن الناشطة السعودية في مجال حقوق الإنسان لجين الهذلول.

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وقال نائب المتحدث باِسم الخارجية: "كما قلنا علنا في مناسبات عديدة، نريد الإفراج السريع عن السيدة لجين الهذلول".

وأضاف أن "فرنسا تُذَكر بتحركها المستمر من أجل حقوق الإنسان والمساواة بين المرأة والرجل".

من جهة أخرى تناقلت بعض وسائل الإعلام تغريدة للأمير السعودي، عبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزيز، قالت إنها أتت عقب التصريحات الفرنسية، وورد في التغريدة: "أطالب فرنسا بالإفراج السريع عمّن حكم عليهم بـ3 سنوات سجن من السترات الصفر"، حسب قوله.

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أطالب فرنسا بالإفراج السريع عمّن حكم عليهم ب3 سنوات سجن من السترات الصفر — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز (@abdulrahman) December 28, 2020

قرار الحكم بحق الهذلول أيضا أثار حفيظة الولايات المتحدة إذ انتقد مستشار الأمن القومي في إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن، جايك سوليفان، الحكم الصادر بحق الناشطة السعودية، واصفا إياه بـ "حكم غير عادل ومقلق".

وأضاف سوليفان: "كما قلنا، فإن إدارة بايدن/هاريس ستقف ضد انتهاكات حقوق الإنسان حيثما وقعت".

Saudi Arabia’s sentencing of Loujain al-Hathloul for simply exercising her universal rights is unjust and troubling. As we have said, the Biden-Harris administration will stand up against human rights violations wherever they occur. — Jake Sullivan (@jakejsullivan) December 28, 2020

الأمم المتحدة بدورها استنكرت القرار، وأعرب مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن قلقه من قرار السلطات القضائية السعودية، داعيا المملكة إلى الإفراج المبكر عنها في أسرع وقت.

#SaudiArabia: Conviction and 5yrs 8 month sentence handed down to prominent women’s rights campaigner #LoujainAlHathloul, already arbitrarily detained for 2 ½ years, is also deeply troubling. We understand early release is possible, and strongly encourage it as matter of urgency. — UN Human Rights (@UNHumanRights) December 28, 2020

كما استنكر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي القرار بحق الهذلول وطالبوا بالافراج عنها.

Women's rights advocate @LoujainHathloul has been sentenced to 5 years & 8 months in prison by #SaudiArabia — all for advocating for basic rights.



Let me remind you that Saud al-Qahtani, who tortured Loujain & is linked to Khashoggi's murder didn't even get a week. Unbelievable. — Reem Abdellatif - ريم عبداللطيف (@Reem_Abdellatif) December 28, 2020

Women's rights advocate @LoujainHathloul has been sentenced to 5 years & 8 months in prison by #SaudiArabia — all for advocating for basic rights.



Let me remind you that Saud al-Qahtani, who tortured Loujain & is linked to Khashoggi's murder didn't even get a week. Unbelievable. — Reem Abdellatif - ريم عبداللطيف (@Reem_Abdellatif) December 28, 2020

وكانت وسائل إعلام محلية ومصادر عائلية، ذكرت في وقت سابق من الاثنين، أن محكمة سعودية مختصة بقضايا الإرهاب قضت بسجن الهذلول 5 أعوام و8 أشهر، في عملية محاكمة أثارت إدانات دولية.

والهذلول البالغة 31 عاما من عمرها محتجزة لدى السلطات السعودية منذ 15 مايو 2018، بعد اعتقالها مع 12 على الأقل من النشطاء المدافعين عن حقوق المرأة.

المصدر: RT