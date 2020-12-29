 
مباشر

ردود دولية وحقوقية على سجن الهزلول.. وأمير سعودي يطالب بالإفراج عن معتقلي "السترات الصفراء"

أخبار العالم

ردود دولية وحقوقية على سجن الهزلول.. وأمير سعودي يطالب بالإفراج عن معتقلي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pghj

أثار قرار الحكم بحبس الناشطة السعودية لجين الهذلول بتهمة "تنفيذ أجندة خارجية والتحريض على قلب نظام الحكم" ردود فعل دولية، ومن منظمات حقوقية، واستهجانا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ودعت وزارة الخارجية الفرنسية إلى "الإفراج السريع" عن الناشطة السعودية في مجال حقوق الإنسان لجين الهذلول.

إقرأ المزيد
وسائل إعلام سعودية: 5 سنوات سجن للناشطة السعودية لجين الهذلول بعد إدانتها بـ
وسائل إعلام سعودية: 5 سنوات سجن للناشطة السعودية لجين الهذلول بعد إدانتها بـ "أفعال مجرمة"

وقال نائب المتحدث باِسم الخارجية: "كما قلنا علنا في مناسبات عديدة، نريد الإفراج السريع عن السيدة لجين الهذلول".

وأضاف أن "فرنسا تُذَكر بتحركها المستمر من أجل حقوق الإنسان والمساواة بين المرأة والرجل".

من جهة أخرى تناقلت بعض وسائل الإعلام تغريدة للأمير السعودي، عبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزيز، قالت إنها أتت عقب التصريحات الفرنسية، وورد في التغريدة: "أطالب فرنسا بالإفراج السريع عمّن حكم عليهم بـ3 سنوات سجن من السترات الصفر"، حسب قوله.

قرار الحكم بحق الهذلول أيضا أثار حفيظة الولايات المتحدة إذ انتقد مستشار الأمن القومي في إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن، جايك سوليفان، الحكم الصادر بحق الناشطة السعودية، واصفا إياه بـ "حكم غير عادل ومقلق".

وأضاف سوليفان: "كما قلنا، فإن إدارة بايدن/هاريس ستقف ضد انتهاكات حقوق الإنسان حيثما وقعت".

الأمم المتحدة بدورها استنكرت القرار، وأعرب مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن قلقه من قرار السلطات القضائية السعودية، داعيا المملكة إلى الإفراج المبكر عنها في أسرع وقت.

كما استنكر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي القرار بحق الهذلول وطالبوا بالافراج عنها.

وكانت وسائل إعلام محلية ومصادر عائلية، ذكرت في وقت سابق من الاثنين، أن محكمة سعودية مختصة بقضايا الإرهاب قضت بسجن الهذلول 5 أعوام و8 أشهر، في عملية محاكمة أثارت إدانات دولية.

والهذلول البالغة 31 عاما من عمرها محتجزة لدى السلطات السعودية منذ 15 مايو 2018، بعد اعتقالها مع 12 على الأقل من النشطاء المدافعين عن حقوق المرأة.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا