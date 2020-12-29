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تركيا.. توقيف 35 شخصا من جنسية عربية يشتبه بانتمائهم لـ"داعش"

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تركيا.. توقيف 35 شخصا من جنسية عربية يشتبه بانتمائهم لـ
Reuters
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أوقفت قوات الأمن التركية، اليوم الثلاثاء، 35 شخصا يحملون جنسية عربية، من أصل 40 مشتبها في العاصمة أنقرة، في إطار تحقيقات متعلقة بتنظيم الدولة الإسلامية "داعش".

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وجاء ذلك خلال حملة مداهمات نفذتها مديرية أمن أنقرة بالتعاون مع جهاز الاستخبارات، حسبما أفادت مصادر أمنية لـ"وكالة الأناضول".

وأوضحت المصادر أن قوات الأمن تمكنت من توقيف 35 مشتبها، بينما تواصل العمل على توقيف الخمسة الآخرين.

وأشارت المصادر إلى أن الموقوفين يحملون الجنسية العراقية.

المصدر: الأناضول

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